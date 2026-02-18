Tifosi Napoli contro Chivu | queste parole non sono state apprezzate

Tifosi Napoli contro Chivu. Sono passati quattro giorni dal discusso episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni in Inter-Juventus, ma il clima attorno al mondo nerazzurro resta incandescente. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il BodøGlimt, a riaccendere la miccia è stato Cristian Chivu, protagonista in conferenza stampa di una frase che ha scatenato un’ondata di reazioni, soprattutto da parte dei tifosi del Napoli. Il tecnico dell’Inter, nel tentativo di ridimensionare il caso, ha dichiarato: “ Ogni domenica c’è un caso del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol di mano.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Zielinski alla RAI: «Con Chivu rotazioni perfette ma le mie parole su Inzaghi sono state male interpretate. Sulla classifica…»Dopo la partita contro il Bologna, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI, affrontando temi come le rotazioni della squadra, le parole su Inzaghi e la posizione in classifica.

Esonerato Amorim, le sue ultime parole sono state: «sono il manager dello United»Dopo il pareggio 1-1 contro il Leeds e il sesto posto in Premier League, Ruben Amorim è stato sollevato dall’incarico di manager del Manchester United.

Argomenti discussi: Napoli-Como, il commento dei tifosi: Lukaku si deve dare alle Olimpiadi. Vergara meglio di Nico Paz; Malfitano: Osimhen? Grande attaccante, ma… Chivu e Bastoni dovrebbero vergognarsi!; Attaccano Conte come attaccavano Maradona, siamo tornati al clima mediatico anti-Napoli del 1990 Al Nord di calcio ne capiscono e sanno che è lui il tesoro del Napoli, lui il valore aggiunto, lui il garante della competitività. E lo stanno accerchiando. Il Napoli; La conferenza-supercazzola di Marotta, smentisce Chivu, assolve l’esperto ma giovane Bastoni e si contraddice da solo: Col Napoli perso scudetto per un rigore….

Per difendere Bastoni, Chivu tira in ballo Maradona e fa infuriare i tifosi del NapoliAl tecnico dell'Inter non viene perdonata questa frase dopo il caso Bastoni: Ogni domenica c’è un caso del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol di mano. Nessuno gli ha mai detto nulla ... msn.com

Inter, Chivu: Spalletti? Non rispondo. Quando a Napoli abbiamo subito un torto nessuno si è offesoL’allenatore nerazzurro ha esordito: Hanno parlato in tanti, anche troppi, mantengo quello che ho detto dopo la partita. Non ho niente da aggiungere, non ho tempo di guardare indietro. Domani è una ... gianlucadimarzio.com

