Esonerato Amorim le sue ultime parole sono state | sono il manager dello United

Dopo il pareggio 1-1 contro il Leeds e il sesto posto in Premier League, Ruben Amorim è stato sollevato dall’incarico di manager del Manchester United. La decisione arriva a circa metà stagione, segnando un cambio di direzione per il club. Questa scelta riflette le sfide affrontate in campionato e l’intento di rinnovare la squadra per migliorare le prestazioni future.

Ruben Amorim è stato esonerato dal Manchester United dopo l'1-1 contro il Leeds e il sesto posto dopo 20 gare in Premier. Amorim esonerato dal Manchester United. Come riportato da Athletic: L'ultima partita del portoghese del suo periodo di 14 mesi in carica è stato il pareggio 1-1 contro il Leeds. L'attuale allenatore dell'Under-18 Darren Fletcher dovrebbe prendere il suo posto ad interim. La decisione è stata presa dalla dirigenza del club, tra cui l'amministratore delegato Omar Berrada e il direttore sportivo Jason Wilcox, dopo un confronto nel dietro le quinte. Lo United dovrà pagargli lo stipendio interamente fino al 2027. Amorim: «So che il mio nome non è come quello di Antonio Conte, ma io sono il manager dello United. Non mi dimetterò»

