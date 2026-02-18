Tierra! tornano le rotte per orientarsi nel presente

Il festival Tierra! ha ripreso il suo percorso con ventuno serate gratuite dedicate a esplorare le sfide attuali. Ogni sera propone incontri, musica e attività che aiutano i partecipanti a capire meglio il mondo di oggi. L’obiettivo è offrire strumenti concreti per affrontare i problemi quotidiani e favorire un senso di comunità. Durante gli eventi, si discutono temi come l’ambiente, la solidarietà e il cambiamento sociale. Un modo per rimanere aggiornati e trovare nuove prospettive nel presente.

Articolo. Ventuno serate, tutte a ingresso libero, indagano le difficoltà dell’oggi e ci orientano verso un mondo più umano. Il primo appuntamento si terrà a Mapello con Giuseppe Remuzzi Dal 20 febbraio al 16 aprile torna uno degli appuntamenti culturali più attesi della provincia: « Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano». Undici edizioni e una formula che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità: portare idee, storie e visioni nei Comuni della bergamasca, trasformando biblioteche e sale civiche in luoghi di confronto. Ventuno serate, tutte a ingresso libero (con prenotazione consigliata e tutte con orario di inizio alle 21), distribuite tra pianura e valli, tra hinterland e l’Isola bergamasca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Tierra!», tornano le rotte per orientarsi nel presente Cosa leggere a febbraio 2026: cinque libri per orientarsi nel presenteFebbraio si rivela un mese ricco di novità in libreria. Al via l’11ª edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”L’11ª edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” comincia oggi, a causa della crescente richiesta di eventi dedicati alla cultura e alla solidarietà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tierra!, tornano le rotte per orientarsi nel presente; Al via l’11ª edizione di Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano; Le nostre radici, il nostro futuro - Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano - eventi. «Tierra!», tornano le rotte per orientarsi nel presenteD al 20 febbraio al 16 aprile torna uno degli appuntamenti culturali più attesi della provincia: « Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano ». Undici edizioni e una formula che continua a rinnovarsi ... ecodibergamo.it Al via l’11ª edizione di Tierra! Nuove rotte per un mondo più umanoVentuno tappe nella bergamasca per approfondire le dinamiche del presente, alla luce della storia e delle sfide che attendono il futuro ... bergamonews.it La rassegna itinerante Tierra. Nuove rotte per un mondo più umano torna dal 20 febbraio al 16 aprile: ben ventuno incontri in altrettanti Comuni della Bergamasca. facebook