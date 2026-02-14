Al via l’11ª edizione di Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano

L’11ª edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” comincia oggi, a causa della crescente richiesta di eventi dedicati alla cultura e alla solidarietà. La manifestazione, che si svolge quest’anno in più città italiane, propone incontri, mostre e laboratori rivolti a sensibilizzare il pubblico sui temi dell’umanità e della sostenibilità. Per la prima volta, quest’anno si aggiunge anche una sezione dedicata ai giovani, con attività pensate appositamente per studenti e adolescenti.

Torna l’atteso appuntamento con la rassegna itinerante “ Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano “. Per l’undicesima edizione il cartellone prevede 21 incontri ad ingresso gratuito, con prenotazione consigliata, dal 20 febbraio al 16 aprile in diversi Comuni della bergamasca che fanno capo ai due Sistemi Bibliotecari che organizzano e promuovono la manifestazione: il Sistema Bibliotecario intercomunale dell’area di Dalmine e quello intercomunale Area Nord-Ovest della provincia di Bergamo. Come è ormai tradizione, con autorevoli ospiti si affrontano diversi temi intrecciando attualità, storia e memoria, con l’obiettivo di offrire strumenti per leggere il presente e immaginare nuove traiettorie di futuro.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ryanair annuncia il rilancio delle operazioni per l’estate 2026 presso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, con l’introduzione di tre nuove rotte e due aeromobili in più.

A Firenze la 20ª edizione di Danzainfiera prende il via oggi alla Fortezza da Basso.

Chiese Piemonte e Valle d’Aosta: nel fine settimana al via l’11ª edizione di Cultura a porte aperte. Eventi e incontri in circa 600 luoghi di arte sacraPrenderà il via nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 settembre l’XI edizione di Cultura a porte aperte, in concomitanza con le Giornate europee del patrimonio culturale. Il programma – ... agensir.it

#12febbraio2026 Inizia oggi (fino al 22 febbraio) la 76^ edizione della #Berlinale, il Festival del cinema di Berlino. Progettata e avviata all'inizio della Guerra Fredda come una "vetrina del mondo libero”, cresciuta in una città divisa, la Berlinale si è trasformata i facebook