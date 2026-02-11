Cosa leggere a febbraio 2026 | cinque libri per orientarsi nel presente

Febbraio si rivela un mese ricco di novità in libreria. Tra ritorni di autori molto attesi e nuove voci che sorprendono, arrivano libri capaci di riflettere sul nostro presente. Sono cinque titoli che aiutano a orientarsi in un periodo di cambiamenti e incertezze.

Febbraio si conferma uno dei mesi più interessanti dell’anno editoriale: tra ritorni attesissimi e voci capaci di sorprendere, arrivano in libreria titoli che parlano del nostro tempo con registri diversissimi. Cinque proposte che attraversano narrativa, saggio e racconto letterario, accomunate da una forte urgenza di verità. Non scrivere di me è l'ultimo romanzo di Veronica Raimo Narrativa Italiana – Veronica Raimo – Non scrivere di me (Einaudi). A dominare la scena è il ritorno di Veronica Raimo. Dopo il successo di Niente di vero, l’autrice romana torna a esplorare le zone d’ombra dell’identità e delle relazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nel 2026, tra le pagine dei nuovi romanzi, il desiderio si fa protagonista.

In attesa di Milano Cortina 2026, questi cinque libri sulle Olimpiadi offrono uno sguardo approfondito sulla storia, i valori e le sfide di questo evento globale.

