Carnevale storico di Apricena | il programma dell' edizione 2026

Domani ad Apricena parte la festa più attesa dell’anno. Alle 14, si dà il via alla 1016esima edizione del Carnevale storico, con sfilate, maschere e musica. La città si prepara a riempire le strade di colori e allegria, come ogni anno.

Tutto pronto per l’edizione 1016 del Carnevale storico di Apricena. Start domenica 8 febbraio alle 14.30 con la ‘Gran Parata dei Carri’ e le sfilate mascherate, mentre alle 20 tutti in pista per ballare con lo show ‘Nei ’90 io c’ero’ in piazza Giovanni Paolo II. Domenica 15 febbraio alle 11 ci sarà la parata mattutina dei carri e delle maschere con partenza da via Italia. Alle 18 in piazza San Josemaría Escrivá ci sarà il ‘Welcome to the Club – Carnival Brazilian Party’ con i DJ Manuel S, Maxx e Primiano Rendina. Sabato 21 febbraio alle 17 da via San Nazario partirà la sfilata di carri e maschere mentre alle 21 gran divertimento con il ‘Carnival Closing Party’ in piazza San Francesco con la Special Guest dj Georgia Mos.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Approfondimenti su Apricena Carnevale

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Apricena Carnevale

