Giuseppe Remuzzi inaugura la nuova edizione di Tierra!
Giuseppe Remuzzi apre l’undicesima edizione di “Tierra!” venerdì 20 febbraio, portando in scena un discorso sul ruolo della scienza nella costruzione di un mondo più giusto. La manifestazione, che si svolge in diverse città italiane, continuerà con incontri e workshop dedicati ai temi della solidarietà e dell’integrazione.
Prende il via venerdì 20 febbraio l’undicesima edizione della rassegna culturale itinerante “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”. Il primo incontro, “Vita, cura, scelta: dialogo sul fine vita”, è organizzato venerdì 20 a Mapello alle ore 21. All’auditorium “Papa Giovanni XXIII” in via Agazzi 14, Tierra! ospita Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, per affrontare il delicato tema del fine vita. La vita è considerata un valore inviolabile, ma anche la morte ne costituisce una componente naturale. Riconoscerlo significa restituire dignità a un passaggio che riguarda tutti, benché spesso lo si percepisca come estraneo.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Fine vita, a Mapello dialogo con Giuseppe RemuzziVenerdì sera a Mapello si tiene un incontro sul fine vita.
Al via l’11ª edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”L’11ª edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” comincia oggi, a causa della crescente richiesta di eventi dedicati alla cultura e alla solidarietà.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Giuseppe Remuzzi inaugura la nuova edizione di Tierra!Il direttore dell’Istituto Mario Negri sarà il protagonista del primo appuntamento della rassegna, in programma venerdì 20 febbraio a Mapello. bergamonews.it
Giuseppe Remuzzi: «In tutta la ricerca scientifica che abbiamo svolto, l’anima non l’abbiamo mai trovata. Però immagino che qualcosa di noi rimarrà»Questa intervista a Giuseppe Remuzzi è pubblicata sul numero 47 di Vanity Fair in edicola fino al 18 novembre 2025, un numero speciale in cui 10 grandi saggi riflettono sul passato, sulle sfide di ... vanityfair.it
Oggi a "Uno, nessuno 100Milan" torniamo con il professor Giuseppe Remuzzi sulla vicenda del cuore trapiantato al bambino di due anni di Napoli. Al di là del caso, va giustamente rimarcato che il sistema trapianti in Italia è uno dei più sicuri e più lodati a livell facebook
Intelligenza artificiale e medicina: un’alleanza vincente. Ce ne occupiamo nello spazio notizia di oggi insieme al professor Giuseppe Remuzzi, Direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Tra poco a #Elisir. x.com