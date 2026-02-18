Thuram male in Galatasaray Juve | Mette nei guai Kelly sul 4-2 di Lang c’è poco da salvare Ma il francese ha un alibi ecco quale

Thuram si è reso protagonista di un errore decisivo nel match tra Galatasaray e Juventus, contribuendo al gol del 4-2 di Lang. L’episodio ha messo in difficoltà Kelly e complicato la rimonta dei bianconeri. Tuttavia, Thuram ha un motivo di scusa: un passaggio sbagliato derivato da una pressione avversaria intensa. La sua prestazione ha suscitato discussioni tra tifosi e analisti, che si sono concentrati sulla sua posizione e sulle circostanze dell’errore. La partita si è infine conclusa con un risultato difficile da recuperare per la Juventus.

Thuram male in Galatasaray Juventus: il gol del 4-2 è anche colpa sua. Ma c’è un alibi per il centrocampista francese, vediamo di cosa si tratta. La Juve riflette sulle pesanti scorie lasciate dal ko europeo e l’analisi odierna di Tuttosport non risparmia critiche a Khéphren Thuram. Il mediano è stato protagonista di una serata faticosa, resa ancor più complicata da una condizione fisica non al top che ne ha limitato il dinamismo e la lucidità nelle giocate chiave. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Secondo il quotidiano torinese, la prestazione del calciatore francese è da voto 5: un’insufficienza pesante figlia di errori che hanno condizionato la difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Galatasaray Juve: Koopmeiners unica luce, Cabal horror. Thuram-Kelly, ma perché!? VOTINel match tra Galatasaray e Juve, Koopmeiners si distingue come l’unico a offrire una prestazione positiva, mentre Cabal si lascia andare a errori che hanno pesato sulla squadra.

Infortunio Thuram, il francese ancora a parte alla Continassa. Domani nuove valutazioni: cosa filtra in vista di Galatasaray JuveL'infortunio di Thuram ha costretto il francese a restare lontano dal campo anche oggi alla Continassa.

