Avengers | Doomsday | Chris Hemsworth torna come Thor con la figlia Love nel leak del secondo teaser

Il secondo teaser di Avengers: Doomsday, in uscita il 18 dicembre 2026, offre un’anteprima più intensa e riflessiva di Thor, interpretato da Chris Hemsworth, che torna con la figlia Love. Il video, presentato nelle sale prima di Avatar: Fuoco e Cenere, svela un aspetto più maturo e emotivo del Dio del Tuono, anticipando gli sviluppi della nuova avventura Marvel.

Il Dio del Tuono è più serio e emotivo che mai nel nuovo teaser al cinema. Marvel Studios ha lanciato il secondo teaser ufficiale di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026), proiettato esclusivamente nelle sale prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Il video si concentra su Chris Hemsworth nei panni di Thor: un Dio del Tuono più maturo e riflessivo, con il look corto dai tempi di Ragnarok e Infinity War. Il teaser mostra Thor che bacia sulla fronte la figlia adottiva Love (India Rose Hemsworth, la vera figlia dell’attore, già vista in Love and Thunder) e poi prega Odino in un bosco, chiedendo forza per affrontare una nuova minaccia e tornare da lei. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Chris Hemsworth torna come Thor con la figlia Love nel leak del secondo teaser Leggi anche: Avengers: Doomsday | Leak teaser con Chris Evans: Steve Rogers torna Leggi anche: Di cosa parla il secondo trailer di Avengers: Doomsday con protagonista Thor Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il primo teaser trailer di Avengers: Doomsday; Chris Evans è di nuovo Steve Rogers nel primo teaser ufficiale di Avengers: Doomsday; Il secondo teaser di Avengers: Doomsday è trapelato: ecco cosa contiene; Non solo Captain America! Un altro membro degli Avengers tornerà in Doomsday da.. genitore. Thor muore davvero in "Avengers: Doomsday"? Ecco cosa rivela il trailer su Doctor Doom - Il trailer di “Avengers: Doomsday” e le parole di Chris Hemsworth alimentano la teoria. tag24.it

Thor, interpretato da Chris Hemsworth, ritorna con sua figlia nel trailer di Avengers: Doomsday - L'ultimo trailer di Avengers: Doomsday punta i riflettori su Chris Hemsworth, che fa il suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe. cinefilos.it

Avengers: Doomsday, il secondo trailer è per Thor ed è assolutamente epico e commovente! - Il secondo trailer di Avengers: Doomsday ha debuttato al cinema il 25 dicembre con Avatar: Fuoco e Cenere: ecco cosa ... cinema.everyeye.it

Avengers: Doomsday – “Steve Rogers Will Return” Trailer (Concept Version)

È trapelato online anche il terzo trailer di Avengers: Doomsday dedicato agli X-Men! - facebook.com facebook

X-MEN TRAILER AVENGERS DOOMSDAY #AvengersDoomsday x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.