Avengers Doomsday Chris Hemsworth commenta il teaser | Thor era diventato ridicolo

Il primo teaser di Avengers: Doomsday mostra un Thor in versione diversa rispetto a Love and Thunder, suscitando riflessioni su evoluzione, responsabilità e sfide creative. Chris Hemsworth commenta il nuovo ritratto del personaggio, sottolineando un cambiamento di tono e approfondendo il percorso di crescita del dio del tuono. Un’anticipazione che invita a riflettere sulle trasformazioni di un eroe nel tempo.

Il primo teaser dedicato a Thor in Avengers: Doomsday racconta un personaggio profondamente diverso da quello visto in Love and Thunder, aprendo una riflessione più ampia su identità, responsabilità e stanchezza creativa. Con Avengers: Doomsday, sembra proprio che Thor abbandoni definitivamente i toni farseschi del passato recente. Un teaser cupo e solenne segna il ritorno a una versione più grave del personaggio, dopo che Chris Hemsworth ha ammesso di essere diventato "una parodia di me stesso". Dal martello alle preghiere: un Thor più grave e consapevole Il nuovo teaser di Avengers: Doomsday non lascia spazio a equivoci: Thor è cambiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

