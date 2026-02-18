The secrets of Modena tour in inglese della città adatto a tutti

Domenica 29 marzo alle 15, il tour “The Secrets of Modena” si svolge per scoprire i luoghi nascosti della città. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Modena, si rivolge a tutti, anche a chi non conosce bene la zona. Durante l’itinerario, i partecipanti visiteranno punti poco noti e ascolteranno storie poco raccontate. La passeggiata si tiene in inglese, rendendo l’esperienza accessibile anche ai turisti stranieri. È un’occasione per conoscere Modena da un’altra prospettiva. La partecipazione è aperta a chiunque voglia scoprire di più sulla città.