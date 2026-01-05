ARC Raiders è un fps adatto a tutti? Ecco come funziona il matchmaking basato sull’aggressività

ARC Raiders introduce un sistema di matchmaking che prende in considerazione sia le capacità che l’aggressività dei giocatori. Questo approccio mira a creare partite equilibrate e accessibili a diversi profili, dai casual ai più esperti. Un metodo innovativo che cerca di rendere il gioco fruibile a un pubblico più ampio, senza compromettere la sfida e la qualità dell’esperienza multiplayer.

Un fps multiplayer che si adatta sia agli hardcore che ai casual gamers? Gli sviluppatori di ARC Raiders stanno provando a rendere il loro gioco adatto a tutte le fasce di pubblico attraverso l'inserimento di un parametro che valuta non solo l'abilità degli utenti, ma anche la loro propensione all'aggressività. In questi anni sono stati tanti i giochi a diventare di moda per un periodo di tempo per poi vedere gli accessi scemare fino a costringere gli sviluppatori a chiudere i server. Il sogno – nato con l'exploit di WoW – di creare un videogame in grado di durare per sempre non si è del tutto realizzato, anche se ci sono casi di titoli in grado di durare a lungo come lo stesso WoW, Minecraft o Fortnite.

