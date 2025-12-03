Olimpiadi invernali Roma celebra l' arrivo della fiamma | concerto tour della città e villaggio a piazza del Popolo

Partirà da Roma il viaggio italiano della fiamma olimpica, simbolo degli imminenti Giochi Invernali di Milano e Cortina. Nella serata di domani, giovedì 4 dicembre, il simbolo della kermesse a cinque cerchi sbarcherà nella Capitale grazie a un tedoforo d’eccezione, la tennista Jasmine Paolini. 🔗 Leggi su Romatoday.it

