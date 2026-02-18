Terribile incidente in montagna in Georgia | il giovane torinese Pietro Ballarini morto per una caduta mentre sciava

Pietro Ballarini, giovane di 20 anni di Torino, è morto dopo una caduta mentre sciava in Georgia, un incidente che si è verificato durante una gita tra amici. Il ragazzo stava affrontando una discesa in montagna quando ha perso il controllo sugli sci, finendo fuori pista. Tra i presenti c’era anche il suo gruppo di amici, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Un tragico incidente in montagna avvenuto in Georgia, mentre sciava con alcuni amici, è costato la vita a Pietro Ballarini, 20enne di Torino figlio dell'imprenditore Luca, fondatore di Torino Stratosferica e Utopian Hours. Ad annunciarlo sui social, a metà febbraio 2026, è stato proprio il genitore, che però non ha voluto soffermarsi sulle circostanze dell'accaduto. La famiglia era conosciuta anche a Rivalta di Torino, dove Luca aveva abitato a lungo con la mamma, che ancora vive lì. Ora sua moglie è partita per il Paese caucasico per il rimpatrio della salma. “Pietro è morto felice, facendo quello che amava più di tutto: sciare in fresca in montagna - ha scritto Luca Ballarini su Instagram -.🔗 Leggi su Torinotoday.it

