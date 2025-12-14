Terribile incidente in montagna a Traversella | escursionista precipita da un dirupo morta donna di Pino Torinese

Un grave incidente si è verificato oggi a Traversella, dove un'escursionista di 64 anni residente a Pino Torinese è precipitata da un dirupo durante un'escursione. L'incidente ha causato la tragica morte della donna, coinvolgendo le squadre di soccorso intervenute sul posto.

Un'italiana di 64 anni residente a Pino Torinese è morta nel pomeriggio di oggi, domenica 14 dicembre 2025, mentre stava effettuando un'escursione sulle montagne di Traversella. Le è stata fatale una caduta in un dirupo. L'allarme è stato lanciato dal compagno di escursione della donna che ha. Torinotoday.it

