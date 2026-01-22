Riccardo Mirarchi, 21 anni, appassionato di politica, ha perso la vita in un incidente sugli sci a Courmayeur. Durante l’ultima discesa della giornata, è andato a sbattere contro un albero davanti agli occhi della fidanzata. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio nella comunità, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti.

È morto contro un albero davanti agli occhi della fidanzata, nell’ultima discesa della giornata sugli sci, a Courmayeur. Riccardo Mirarchi stava scendendo lungo la pista 26 del comprensorio ai piedi del Monte Bianco: è deceduto per le gravi ferite riportate, ha battuto violentemente il volto e il torace. L’incidente è avvenuto ieri verso le 15,45 di giovedì. Ventunenne romano, studente universitario della Luiss era anche impegnato in politica. Faceva parte del Network giovani del Movimento 5 stelle. E oggi in tanto del mondo della politica lo ricordano. A partire dal leader del M5s: “Riccardo Mirarchi ci ha lasciati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riccardo Mirarchi, chi era il 21enne appassionato di politica morto in un incidente mentre sciava a Courmayeur

Riccardo Mirarchi muore a 20 anni mentre sciava Courmayeur: era il presidente del ‘Ternana club Policlinico Gemelli’Riccardo Mirarchi, giovane romano di 20 anni e presidente del ‘Ternana Club Policlinico Gemelli’, è deceduto mercoledì 21 gennaio a Courmayeur in seguito a una caduta durante una giornata di sci.

Riccardo Mirarchi muore a 20 anni mentre sciava a Courmayeur: era il presidente del ‘Ternana club Policlinico Gemelli’Riccardo Mirarchi, 20 anni, è deceduto mercoledì 21 gennaio a Courmayeur dopo una caduta durante una giornata di sci.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Riccardo Mirarchi, chi era il 20enne romano morto sugli sci a Courmayeur: l'incidente davanti alla fidanzata, si è schiantato contro un...; Courmayeur, 20enne muore contro un albero dopo aver perso controllo degli sci; Courmayeur: Riccardo Mirarchi muore sugli sci contro un albero davanti alla fidanzata; Giovane sciatore morto a Courmayeur, il cordoglio dell’ex premier Conte.

Chi era Riccardo Mirarchi, attivista del M5s e studente morto in un incidente sugli sci a CourmayeurRiccardo Mirarchi aveva solo 21 anni ma era un ragazzo pieno di interessi e passioni: attivista del M5s, studente della Luiss, era anche presidente del ... fanpage.it

Chi era Riccardo Mirarchi, morto in un incidente sugli sci a Courmayeur sotto gli occhi della fidanzataRiccardo Mirarchi, 20 anni, è morto in un tragico incidente sugli sci a Courmayeur: stava rientrando a valle quando si è schiantato contro un albero ... tag24.it

"É una crudeltà". Il dolore di Conte e del M5S: chi era Riccardo Mirarchi, morto a 21 anni a Courmayeur >> https://buff.ly/T7iUDLz - facebook.com facebook

Tragedia sulle piste di #Courmayeur, dove un giovane sciatore romano di 21 anni, Riccardo Mirarchi, ha perso la vita durante l’ultima discesa della giornata. x.com