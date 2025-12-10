Dl Milleproroghe | assunzioni docenti di religione estese al 2026 27 sospeso cofinanziamento regionale per Its Academy fino al 2026 BOZZA
Il decreto Milleproroghe, atteso per giovedì 11 dicembre in Consiglio dei Ministri, introduce importanti misure per il settore scolastico. Tra queste, l’estensione delle assunzioni dei docenti di religione fino al 2026/27 e la sospensione del cofinanziamento regionale per gli Its Academy fino allo stesso anno.
Assunzioni docenti 2025: oggi 10 dicembre stop graduatorie PNRR per ruoli entro 31 dicembre. Cosa fa il supplente - Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2025/26: da concorsi PNRR proseguiranno ancora fino al 31 dicembre 2025, ma solo se le relative graduatorie saranno state pubblicate dopo il 31 agosto ed ... Segnala orizzontescuola.it
Elenchi regionali per il ruolo docenti dal 2026/27: si attende il decreto. Chi può iscriversi, quando saranno utilizzati. Con risposte dei sindacalisti - Assunzione docenti anno scolastico 2026/27: è presto per pensarci? Da orizzontescuola.it
