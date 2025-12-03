Terni rinvio a giudizio sindaco Walter Verini | Stefano Bandecchi non può rimanere primo cittadino Il ministro Matteo Piantedosi intervenga

Prime reazioni politiche dopo la notizia del rinvio a giudizio del sindaco di Terni Stefano Bandecchi per i fatti accaduti in consiglio comunale nell’agosto 2023.A intervenire ancora sul tema dei comportamenti del primo cittadino ternano è il parlamentare umbro del Partito democratico Walter. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Altre letture consigliate

Radio Tele Galileo. . Terni: Bandecchi in tribunale per i fatti del consiglio comunale “Non mi aspetto un processo” e sulla Ternana Vai su Facebook

Rinviato a giudizio il sindaco di Terni Stefano Bandecchi: è accusato di oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale - TERNI Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è stato rinviato a giudizio dal gup Chiara Mastraccio del tribunale di Terni per i reati di minaccia, oltraggio, violenza ... Secondo ilmessaggero.it

Bandecchi a giudizio dopo caos in Consiglio comunale Terni - Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, è stato rinviato a giudizio dal gup della città umbra dopo che nel consiglio comunale del 28 agosto 2023 aveva avuto un duro scontro con esponenti dell'opposizi ... Lo riporta ansa.it

Minaccia, resistenza e interruzione pubblico servizio: Bandecchi atteso dal giudice - È atteso, salvo ulteriori rinvii, nella tarda mattinata di mercoledì, davanti alla giudice Chiara Mastracchio, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, per il quale il Pm Marco Stramaglia ha ch ... Si legge su umbria24.it

Bandecchi rinviato a giudizio, l’avvocato: «Consiglieri di minoranza hanno oltraggiato il sindaco» - Stefano Bandecchi rinviato a giudizio per i reati di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio per i fatti risalenti all’estate del 2023 in consiglio comunale, dove ... Come scrive umbria24.it

Terni, tensione e spintoni tra Pro Pal e il sindaco Bandecchi per le sue posizioni su Gaza - Terni, 29 settembre 2025 – Forte contestazione fuori e dentro al comune di Terni al sindaco Stefano Bandecchi per le sue posizioni espresse nei giorni scorsi su Gaza, sostenendo, tra l'altro, che ... Riporta lanazione.it

Terni, sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza: consiglieri lasciano l'aula - A scatenare le polemiche e la protesta, fuori e dentro al comune di Terni, sono state le parole del primo ... Scrive tg24.sky.it