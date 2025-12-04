Terni rinvio a giudizio Stefano Bandecchi Fratelli d' Italia | La politica torni a dialogare con rispetto

Anche Fratelli d’Italia Terni interviene sul rinvio a giudizio del sindaco Stefano Bandecchi, legato ai disordini avvenuti in consiglio comunale il 28 agosto 2023. Dopo le parole del senatore del Partito democratico Walter Verini, arrivano infatti quelle del partito direttamente coinvolto nella. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni rinvio a giudizio Stefano Bandecchi, Fratelli d'Italia: "La politica torni a dialogare con rispetto”

