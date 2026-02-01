Terni Pierluigi Spinelli | Troppe promesse non mantenute da Bandecchi Evitati toni inappropriati a palazzo Spada

Pierluigi Spinelli torna a parlare di politica a Terni. Dopo la nomina a capogruppo del Pd a palazzo Spada, critica le promesse non mantenute da Bandecchi e invita a evitare toni troppo duri. Spinelli si dice determinato a lavorare per la città, ma senza alimentare polemiche sterili.

Il capogruppo del Partito democratico: “Sono stati fatti tentativi su tematiche rilevanti. Tuttavia manca una visione di insieme, prospettica e sinergica” Nuovo ruolo istituzionale per Pierluigi Spinelli. Nelle scorse settimane è stato nominato capogruppo del Partito democratico a palazzo Spada, in seguito alle dimissioni rassegnate da Emidio Gubbiotti. Il gruppo consiliare è profondamente mutato rispetto alle elezioni amministrative del 2023: oltre allo stesso Gubbiotti, sono subentrati Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo, dopo l’uscita dall’aula di Jose Maria Kenny, Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti.🔗 Leggi su Ternitoday.it

