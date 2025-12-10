Sparatoria a Sant' Anastasia colpi d' arma da fuoco contro un' abitazione | nessun ferito indagini in corso
Una sparatoria si è verificata in via Romani 199 a Sant'Anastasia, coinvolgendo colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.
I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti in via romani 199. Uno sconosciuto avrebbe esploso colpi d?arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Una lite tra donne si è trasformata in una vera e propria sparatoria tra parenti nel cuore di Ballarò, a Palermo. L’episodio, avvenuto lo scorso settembre tra via Porta Sant’Agata e via Angelo Musco, ha seminato il panico tra residenti e turisti, trasformando una d - facebook.com Vai su Facebook
Sant'Anastasia, uomo ferito a colpi d'arma da fuoco: arrestato imprenditore - E' stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Sant’Anastasia, insieme a quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castello di Cisterna, l'uomo che questa mattina ha ferito gravemente Damiano ... Lo riporta rainews.it
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu