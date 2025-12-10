Sparatoria a Sant' Anastasia colpi d' arma da fuoco contro un' abitazione | nessun ferito indagini in corso

Una sparatoria si è verificata in via Romani 199 a Sant'Anastasia, coinvolgendo colpi d'arma da fuoco contro un'abitazione. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto, stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto.

I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna e della stazione di Sant'Anastasia sono intervenuti in via romani 199. Uno sconosciuto avrebbe esploso colpi d?arma da fuoco.

