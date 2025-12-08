Incendio alla canna fumaria a Sestola Vigili del Fuoco limitano i danni alla copertura

Nel tardo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Sestola, in via Campacci, per un incendio scoppiato nella canna fumaria di un'abitazione privata. L'intervento tempestivo ha permesso di limitare i danni alla copertura e di mettere in sicurezza la zona.

Intervento dei Vigili del Fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, in via Campacci a Sestola, per un incendio partito dalla canna fumaria di un’abitazione privata. Le fiamme, alimentate dalla struttura del tetto in legno e di tipo ventilato, hanno iniziato a propagarsi interessando. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

