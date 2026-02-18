Tentato rapimento a scuola alla fine si scopre la verità | cosa è successo

A Monteverde, Roma, un tentato rapimento a scuola ha scatenato il panico tra genitori e insegnanti. La polizia ha arrestato un uomo che aveva tentato di entrare in una classe con intenzioni sospette, ma poi si è scoperto che si trattava di un equivoco. L’uomo, un visitatore senza permesso, voleva solo consegnare un pacco, ma il suo comportamento ha generato allarme. Ora si indaga sulla dinamica dell’accaduto e sui motivi del suo gesto. La verità ha chiarito ogni dubbio sulla vicenda.

Sospiro di sollievo per i genitori del quartiere Monteverde, a Roma, dove il presunto spettro di un rapimento tra le mura scolastiche è svanito, lasciando spazio a una ricostruzione dei fatti quasi surreale. Dopo giorni di indagini serrate e un clima di psicosi che aveva investito le chat dei genitori, gli investigatori hanno finalmente chiarito l'equivoco: non c'è stato alcun pericolo per i bambini. La vicenda ha preso il via in un plesso che ospita sia una scuola dell'infanzia che una primaria, dove una donna era stata segnalata come una sospetta rapitrice pronta a sottrarre i piccoli alle proprie classi. Le educatrici si erano insospettite davanti a una donna che non avevano mai visto e che reclamava una bambina. La foto vecchia della piccola e l'equivoco che ha scatenato il panico su un presunto tentato rapimento