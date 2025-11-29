Tentato rapimento all’uscita di scuola ad Altavilla Irpina Vanni | L' attenzione è massima

Un fatto grave, che pesa come un’ombra sul Comune di Altavilla Irpina. Non un pettegolezzo, non una paura ingigantita: una madre che denuncia ai Carabinieri di Avellino un tentativo di rapimento della propria bambina. Una vicenda che dovrebbe scuotere tutti, perché certe cose non dovrebbero. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

