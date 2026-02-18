Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde Cos' è successo

Un uomo ha cercato di rapire un bambino nella scuola di Largo Ravizza, a Monteverde, causando grande allarme tra genitori e insegnanti. La polizia è intervenuta rapidamente, arrestando l’uomo poco dopo il tentativo. La vicenda si è verificata nel pomeriggio, quando il sospettato ha tentato di entrare in classe con intenzioni sospette. La scuola è stata evacuata e le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nella zona. La comunità locale si chiede come migliorare la sicurezza nei luoghi di aggregazione dei più piccoli.

La notizia di un tentato rapimento nella scuola dell'infanzia di Largo Ravizza, a Roma, aveva scatenato il panico e suscitato reazioni politiche. Ma alla fine si è rivelato un equivoco, nato dall'errore di una babysitter al suo primo giorno di lavoro. È quanto ha ricostruito la polizia, che ha avviato subito le indagini dopo la denuncia presentata dai genitori della bimba. Secondo quanto emerso, la 35 enne filippina, che parla solo inglese, era stata accompagnata dalla maestra a cui aveva mostrato la foto di due bambini. Ma, in realtà, la foto di whatsapp era datata di qualche anno e ritraeva due bimbi che vanno alle elementari e si trovano nello stesso plesso, proprio accanto alla scuola. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde. Cos'è successo... Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde, errore di una baby sitter al primo giorno di lavoroUna baby sitter ha commesso un errore al suo primo giorno di lavoro, causando il tentato rapimento a Monteverde. Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitterA Monteverde, a falso allarme ha fatto temere un tentato rapimento, ma le indagini hanno chiarito tutto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Beng! Lo strano caso del caso risolto per caso al Teatro Belli; Svolta nel caso Campana, omicidio risolto dopo 15 anni: arrestate 4 persone; Caso Mercedes risolto: verso la firma di un nuovo regolamento; Ferrari sta giocando col fuoco: il caso Hamilton non può aspettare. Risolto il caso del tentato rapimento a Monteverde, errore di una baby sitter al primo giorno di lavoro(Adnkronos) – C’è un equivoco nato dall’errore di una baby sitter al suo primo giorno di lavoro dietro il caso del tentato rapimento nella scuola dell’infanzia di Largo Ravizza, nel quartiere Montever ... msn.com Furgone rubato della Valtur New Basket Brindisi, così un poliziotto fuori servizio ha risolto il casoFurgone rubato della Valtur New Basket Brindisi recuperato a Lecce dalla Polizia e restituito ai giovani atleti grazie alla collaborazione tra Questure. virgilio.it Risolto il caso del branco ad Agropoli. Identificati gli animali, sanzioni per mancato microchip e una possibile adozione per il maremmano rimasto senza padrone facebook Omicidio Campana, la svolta dopo 15 anni: risolto ‘cold case’, arrestate 4 persone x.com