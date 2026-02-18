Tentato rapimento a Bergamo l' uomo al gip | Pensavo fosse un peluche

A Bergamo, un uomo di 37 anni ha tentato di rapire una donna, credendo erroneamente che fosse un peluche. La scena si è svolta in un negozio della provincia lombarda, dove l’uomo ha aggredito la vittima con un oggetto contundente. Al giudice, l’uomo ha spiegato di aver scambiato la donna per un giocattolo, cercando di portarla via. Le sue parole non hanno convinto gli inquirenti, che continuano a indagare sulle motivazioni dell’episodio. Restano gravi le accuse a suo carico.

"Non ho capito se si trattasse di una bambina o di un peluche". Con queste parole il cittadino romeno di 37 anni, accusato di aver cercato di sequestrare una bambina all'ingresso di un'Esselunga di Bergamo, ha risposto al gip durante l’interrogatorio di convalida. L'uomo dopo poche frasi ha deciso di chiudersi nel silenzio., L’episodio risale a sabato 14 febbraio, alla Esselunga di via Corridoni a Bergamo. L’uomo, arrivato da poco in Italia e senza precedenti, ha incrociato la bambina di un anno e mezzo che usciva con la madre dall'ingresso principale del supermarket. Prima una camminata normale, poi lo scatto improvviso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

