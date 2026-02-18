Tentativo di sequestro a Caivano | uomo arrestato dopo aggressione a madre e figlio

ABBONATI A DAYITALIANEWS Questo contenuto è riservato ai soli membri. Visita il sito e accediregistrati per continuare la lettura. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Madre porta il bambino al supermercato di Caivano, un uomo prova a rapirlo: "Dammelo, non è tuo figlio"Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Caivano dopo aver tentato di portare via un bambino dalle braccia della madre fuori da un supermercato.

Litigano per un parcheggio e parte l'aggressione con un tentativo di estorsione a Firenze, arrestato 29enneDue cittadini peruviani sono stati aggrediti e minacciati mentre cercavano di ottenere un posto in fila davanti alla caserma Fadini a Firenze.

Un uomo ubriaco ieri pomeriggio ha tentato di prendere un bambino di 5 anni che era al supermercato con la madre e un'amicaUn uomo ubriaco ieri pomeriggio ha tentato di prendere un bambino di 5 anni che era al supermercato con la madre e un'amica ... dire.it

tentato sequestro al supermercato di Bergamo: la bambina ha riportato la frattura del femoreal termine di momenti concitati dentro e fuori un supermercato di Bergamo, un uomo è stato arrestato per tentato sequestro e la bambina è stata trasferita in ospedale con una frattura al femore ... notizie.it

La vita in diretta. . “Ho sentito le urla, non riesco a dimenticarle”. A parlare è Laura, una testimone che ha assistito al tentativo di sequestro della bambina dalle braccia della madre. “È avvenuto in pieno giorno, quando il supermercato era affollato”, racconta. # facebook

Serie di presunti tentativi di rapimento a Roma e a Bergamo. Una bimba di 18 mesi si è fratturata il femore durante il sequestro x.com