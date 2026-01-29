Litigano per un parcheggio e parte l' aggressione con un tentativo di estorsione a Firenze arrestato 29enne

Da virgilio.it 29 gen 2026

Due cittadini peruviani sono stati aggrediti e minacciati mentre cercavano di ottenere un posto in fila davanti alla caserma Fadini a Firenze. La lite è degenerata in violenza, con un 29enne che ha tentato di estorcere denaro e ha colpito le vittime. L’aggressore è stato arrestato dalla polizia sul posto.

Firenze è stata teatro di un episodio di aggressione e tentata estorsione nei pressi della caserma Fadini della Polizia di Stato. Due cittadini peruviani sono stati minacciati e aggrediti da una coppia di connazionali che pretendeva denaro per occupare un posto in fila. L’intervento della Polizia ha portato all’arresto di un 29enne, mentre il complice è riuscito a fuggire. Aggressione a Firenze Lancio di bottiglie e fuga L'arrivo della Polizia e l'arresto Il contesto: tensioni e sicurezza nei pressi delle caserme Le indagini e le prossime fasi Aggressione a Firenze Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in seguito a una segnalazione relativa a una lite scoppiata tra alcune persone in fila all’esterno della caserma Fadini, situata in via della Fortezza a Firenze. 🔗 Leggi su Virgilio.it



