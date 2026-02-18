Madre porta il bambino al supermercato di Caivano un uomo prova a rapirlo | Dammelo non è tuo figlio

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Caivano dopo aver tentato di portare via un bambino dalle braccia della madre fuori da un supermercato. La donna stava facendo acquisti con il figlio quando l’uomo si è avvicinato e ha urlato:

Un uomo ha tentato di rapire un bambino, strappandolo dalle braccia della madre, in un supermercato a Caivano (Napoli). A evitare il peggio è stato il pronto intervento di un’amica della donna e di una commessa che ha messo in fuga l’aggressore. Per l’accaduto i carabinieri hanno arrestato per tentato sequestro di persona un 45enne ghanese intercettato, visibilmente ubriaco, nei pressi del negozio. Il tentato rapimento del bambino Nel tardo pomeriggio del 17 febbraio due donne sono andate in un noto supermercato in via Atellana a Caivano con i rispettivi figli di 5 e 8 anni. Quando si sono avvicinate all’uscita, si è avvicinato a loro un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e con diversi precedenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

