Tentata truffa aggravata ad Eboli si spaccia per il nipote | arrestato

Un uomo di Napoli, F.C., ha tentato di truffare un anziano ad Eboli fingendosi il suo nipote. La truffa si è verificata lunedì, quando il sospettato ha convinto l’anziano a consegnargli oro e denaro, sperando di approfittarsi della sua fiducia. La polizia ha arrestato l’uomo sul posto, impedendo che la truffa si concludesse con il peggio.

Ennesima tentata truffa ad Eboli. Lunedì, un uomo del napoletano, F.C. le sue iniziali, spacciandosi per nipote di un anziano, si è fatto consegnare oro e denaro. Tuttavia, la vittima, insospettita, ha contattato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno sorpreso F.C. in possesso della refurtiva. Il truffatore, dunque, é stato arrestato per truffa aggravata.

Trani, accusa: tentata truffa del pacco ad un’anziana, arrestato 26enne CarabinieriTrani, i Carabinieri hanno arrestato un 26enne di Catania per aver tentato di raggirare un’anziana di oltre settant’anni fingendosi un corriere e cercando di consegnarle un pacco fasullo, motivo per cui l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trovava in flagranza di reato.

Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa aggravata: si chiude il «Pandoro gate»Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata nel caso noto come «Pandoro gate».

