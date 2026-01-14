Chiara Ferragni assolta dall' accusa di truffa aggravata | si chiude il Pandoro gate

Chiara Ferragni è stata assolta dall'accusa di truffa aggravata nel caso noto come «Pandoro gate». L'influencer era coinvolta in un procedimento legale riguardante presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social media. La decisione chiude così un capitolo giudiziario che aveva attirato molta attenzione, confermando l'assenza di responsabilità penale da parte della nota influencer.

L'influencer era imputata per truffa aggravata inrelazione a presunti messaggi ingannevoli pubblicati sui social.

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata. «Sono commossa, ringrazio tutti» - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni assolta nel processo Pandoro Gate: era accusata di truffa aggravata - È arrivata la sentenza per Chiara Ferragni, l'influencer e imprenditrice digitale che era imputata per truffa aggravata per i noti casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle ... leggo.it

Chiara Ferragni è stata assolta nel processo con rito abbreviato per il cosiddetto "Pandoro gate". Lo ha deciso il giudice della terza sezione penale di Milano, Ilio Mannucci Pacini. L'influencer era imputata per truffa aggravata in relazione a presunti messaggi i facebook

"Sono tranquilla e fiduciosa", ha detto Chiara Ferragni entrando in Tribunale di Milano nel giorno della sentenza nel processo che la vede imputata per truffa aggravata, per i casi del pandoro Balocco Pink Christmas e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Ha ri x.com

