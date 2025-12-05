Colleferro Beccati dai Carabinieri in flagranza mentre tentano di rubare in un appartamento di Via Petrarca in pieno giorno Arrestati due georgiani
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nella mattinata di ieri, 4 Dicembre, i Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile di Colleferro coadiuvati dai colleghi della locale Stazione,
