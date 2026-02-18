Tenta il furto in un ex monastero in disuso | ladro sorpreso inseguito e arrestato

Un uomo ha cercato di rubare in un ex monastero dismesso, ma è stato sorpreso dai vigilantes e fermato. La presenza sospetta dell’uomo ha attirato l’attenzione durante le ore serali, quando si aggirava tra le rovine abbandonate. Gli addetti alla sicurezza hanno chiamato subito le forze dell’ordine, che sono intervenute in pochi minuti. Il ladro ha tentato di scappare, ma è stato inseguito e arrestato poco dopo. Ora si trova in caserma in attesa di essere interrogato.

Alla vista della pattuglia dei carabinieri l'uomo è scappato in auto danneggiando alcune vetture in sosta, poi ha cercato di nascondersi in un parcheggio Ha tentato il furto all'interno di un ex monastero in disuso, ma gli addetti della vigilanza privata lo hanno scoperto e hanno immediatamente lanciato l'allarme ai carabinieri. Così è stato arrestato un 46enne di Latina in flagranza di reato, ritenuto responsabile di furto e danneggiamento. Poco prima dell'intervento della pattuglia, l'uomo, già noto alle forze di polizia, aveva scavalcato la recinzione della struttura e forzato una porta finestra.🔗 Leggi su Latinatoday.it Forte dei Marmi, furto con strappo in profumeria. Ladro inseguito per le vie del centroUn uomo ha rubato un profumo in una profumeria di Forte dei Marmi, poi è stato inseguito tra le vie del centro dopo aver strappato la scatola dalla vetrina. "Ti spacco la testa!", ma il direttore non si spaventa: ladro inseguito e arrestatoUn tentativo di furto in un supermercato si trasforma in un breve inseguimento e arresto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano, tentato furto in hotel da 1 milione di euro: arrestato un uomo; Tentato furto da un milione di euro in un hotel di Milano: nella stanza dell'americano gioielli e orologi; Precipita dal terzo piano durante un furto al quartiere Libertà: uomo in fin di vita; Bari, ladro cade dal terzo piano mentre tenta un furto in appartamento: lasciato in ospedale dai complici, è in condizioni gravissime. Tenta il furto in un ex monastero in disuso: ladro sorpreso, inseguito e arrestatoAlla vista della pattuglia dei carabinieri l'uomo è scappato in auto danneggiando alcune vetture in sosta, poi ha cercato di nascondersi in un parcheggio ... latinatoday.it Napoli, tenta il furto in auto a Capodimonte: arrestato 50enneNAPOLI – Sorpreso mentre rovistava all’interno di un’auto in sosta, è stato fermato da alcuni cittadini e poi arrestato dalla Polizia di Stato. È accaduto nella zona di Capodimonte, in vico Sant’Efram ... cronachedellacampania.it Tentato furto, ieri sera, in un negozio di alimentari nella zona dell’arco di San Lazzaro. L’autore è stato ripreso dalle telecamere di video... facebook Taranto, 30enne tenta il furto e aggredisce un anziano in un supermercato: arrestato x.com