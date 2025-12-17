Ti spacco la testa! ma il direttore non si spaventa | ladro inseguito e arrestato

Un tentativo di furto in un supermercato si trasforma in un breve inseguimento e arresto. Il ladro, dopo aver rubato merce e minacciato il direttore, ha tentato di scappare tra le vie cittadine, ma è stato prontamente fermato dalle forze dell'ordine. Ecco i dettagli di un episodio che ha avuto un esito rapido e senza conseguenze gravi.

Ha rubato merce dagli scaffali, ha minacciato il direttore del supermercato e ha tentato la fuga tra le vie della città, ma la corsa è durata poco. Un 19enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

