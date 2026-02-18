Tenta di rapire un bambino al supermercato | Questo non è tuo figlio dammelo subito

Un uomo ha cercato di portare via un bambino nel supermercato di Caivano, a Napoli, gridando alla madre:

Un uomo di 45 anni è stato arrestato. Avrebbe tentato di portare via un bimbo di 5 anni, che era con la mamma. Cosa è successo Terrore in un supermercato di Caivano (Napoli), dove un uomo ha tentato di rapire un bambino urlando alla mamma: "Questo non è tuo figlio, dammelo!". Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato un uomo di 45 anni. L'episodio arriva a pochi giorni dal tentato rapimento avvenuto in un supermarket di Bergamo.

I leoni salvarono la bambina dall’essere rapita

