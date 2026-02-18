Caivano | Questo non è tuo figlio dammelo! Tenta di rapire un bambino al supermercato Carabinieri arrestano 45enne

Un uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:

Tenta di afferrare un bimbo di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana: bloccato e denunciato dai Carabinieri della compagnia di Caivano dopo l’analisi delle telecamere.. Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino!”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato Md di via Atellana. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Dagli accertamenti emerge che poco prima due donne sono con i loro bambini nel market e hanno appena terminato di fare la spesa. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

