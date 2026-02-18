Tenta di rapire un bambino al supermercato di Caivano | Dammelo non è tuo figlio

AGI - Un altro tentativo di sequestro di un bambino all'interno di un supermercato, dopo l’ episodio di Bergamo, è avvenuto ieri sera a Caivano nei locali dell'Md di via Atellana. Anche questo episodio si è concluso con l'arresto del responsabile grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. L'allarme è giunto alle 19.30 alla centrale operativa della compagnia dei Carabinieri di Caivano con la richiesta di aiuto: "Ha tentato di rapire un bambino". Poco prima, due donne erano uscite dal market con i loro figli di 5 e 8 anni, dopo aver terminato la spesa. Mentre si avvicinano all’uscita, un uomo di 45 anni, di nazionalità ghanese e con precedenti, si è avvicinato barcollando, visibilmente ubriaco e in compagnia di altre due persone. 🔗 Leggi su Agi.it

Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:

Caivano, "Non è tuo figlio: dammelo!". Tenta di rapire un bimbo al supermercatoA Caivano, un uomo ghanese di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di portare via un bambino di cinque anni al supermercato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tenta di rapire una bimba, i genitori: 'Siamo scossi, abbiamo avuto paura'; Cerca di rapire una bambina di 1 anno e mezzo e le rompe il femore. Il video; Bergamo, tenta di rapire una bambina e le rompe un femore: arrestato; Tenta di rapire una bambina in un supermercato a Bergamo, le immagini.

Napoli, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato 45enneTentativo di rapimento di un bambino ieri sera al supermercato di Caivano (Napoli): arrestato 45enne. È accaduto martedì intorno alle 19.30. adnkronos.com

Napoli, tenta di rapire bimbo di 5 anni al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo», arrestato un 45enne«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via ... ilmessaggero.it

#Caivano - “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enne Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino! facebook

"Non è tuo figlio, dammelo": tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano x.com