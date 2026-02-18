A Caivano, un uomo ghanese di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di portare via un bambino di cinque anni al supermercato. L’uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato al bambino e ha urlato:

Tenta di rubare un bambino. È accaduto in un supermercato di Caivano, secondo episodio dopo pochi giorni dal precedente di Bergamo. Un uomo, ghanese, 45 anni, ha provato ad afferrare un bambino di 5 anni. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona., Sono circa le 19.30di martedì quando la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caivano, "Non è tuo figlio: dammelo!". Tenta di rapire un bimbo al supermercato

