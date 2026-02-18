Caivano Non è tuo figlio | dammelo! Tenta di rapire un bimbo al supermercato
A Caivano, un uomo ghanese di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di portare via un bambino di cinque anni al supermercato. L’uomo, visibilmente ubriaco, si è avvicinato al bambino e ha urlato:
Tenta di rubare un bambino. È accaduto in un supermercato di Caivano, secondo episodio dopo pochi giorni dal precedente di Bergamo. Un uomo, ghanese, 45 anni, ha provato ad afferrare un bambino di 5 anni. I carabinieri lo hanno arrestato con l'accusa di tentato sequestro di persona., Sono circa le 19.30di martedì quando la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. “Ha tentato di rapire un bambino”. Non c’è tempo da perdere e la gazzella dei Carabinieri raggiunge il supermercato. I militari parlano con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
“Non è tuo figlio, dammelo”: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a CaivanoUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni al supermercato di Caivano, ma è stato subito fermato grazie all’intervento rapido della madre e dei dipendenti.
Caivano: “Questo non è tuo figlio, dammelo!”. Tenta di rapire un bambino al supermercato. Carabinieri arrestano 45enneUn uomo di 45 anni ha cercato di portare via un bambino di 5 anni nel supermercato Md di via Atellana a Caivano, gridando:
“Non è tuo figlio, dammelo!”, tenta di rapire il bimbo nel supermercato a Caivano
Argomenti discussi: Caivano, Non è tuo figlio: dammelo!. Tenta di rapinare un bimbo al supermercato; Questo non è tuo figlio, dammelo: Caivano, tenta di rapire bambino di 5 anni al supermercato ma lo arrestano; Non è tuo figlio, dammelo: tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano; Caivano, minacce a don Patriciello. Il prefetto: Scorta rafforzata e più controlli.
Caivano, tenta di rapire un bambino al supermercato: «Questo non è tuo figlio, dammelo!»Sono circa le 19.30 e la centrale operativa della compagnia di Caivano riceve una richiesta di aiuto. «Ha tentato di rapire un bambino!». Così i carabinieri raggiungono ... corriereadriatico.it
Tenta di rapire bimbo davanti ad un supermercato nel napoletano: 'Questo non è tuo figlio, dammelo'.Momenti di paura nel tardo pomeriggio a Caivano, dove un uomo ha tentato di rapire un bambino all’interno di un supermercato. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri che hanno arrestato un 45enne. lostrillone.tv
«Questo non è tuo figlio, dammelo!». E tenta di rapire un bambino al supermercato. Attimi di paura il 17 febbraio intorno alle 19.30 all'Md di via Atellana, a Caivano, Napoli. facebook
"Non è tuo figlio, dammelo": tenta di rapire un bimbo di 5 anni al supermercato, 45enne arrestato a Caivano x.com