Tenta di forzare il distributore di contraccettivi di una farmacia | arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni di Marano è stato arrestato dopo aver tentato di forzare il distributore di contraccettivi fuori da una farmacia in via San Rocco. La polizia è intervenuta mentre il giovane cercava di aprire la macchina automatica con strumenti improvvisati. Gli agenti lo hanno bloccato sul posto e l’hanno portato in caserma. La rapina al distributore, che si trova di fronte a un supermercato molto frequentato, ha attirato l’attenzione dei passanti. Il ragazzo non ha opposto resistenza durante l’arresto.

Un 29enne di Marano è stato arrestato perché trovato a forzare un distributore di contraccettivi, installato all’esterno di una farmacia in via San Rocco. Inutile il tentativo di fuga. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso aveva diversi attrezzi per lo scasso e sulle mani alcune ferite provocate verosimilmente dall’uso del piede di porco. Il giovane è finito in manette per tentato furto ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Incendio devasta il Teatro Sannazaro a Chiaia, diversi intossicati.🔗 Leggi su Napolitoday.it Marano. Tenta di forzare distributore di contraccettivi, 29enne arrestato dai CarabinieriBiagio Sperante, 29enne di Marano, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di forzare un distributore di contraccettivi. Tenta di forzare distributore di contraccettivi, arrestato dai carabinieriIl 29enne è stato arrestato dai carabinieri di Marano dopo aver tentato di forzare un distributore di contraccettivi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Tenta di forzare la porta di casa dell’ex moglie, arrestato dopo una colluttazione con i Carabinieri x.com Martina Franca – tentato furto nella notte Tentato furto nella notte, dopo l’una e mezza, in una tabaccheria nei pressi dell’ospedale di Martina Franca. Ignoti hanno provato a forzare l’ingresso utilizzando un attrezzo a fiamma molto potente, dopo aver spostato facebook