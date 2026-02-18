Marano Tenta di forzare distributore di contraccettivi 29enne arrestato dai Carabinieri

Biagio Sperante, 29enne di Marano, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver tentato di forzare un distributore di contraccettivi. L’uomo è stato scoperto con le mani insanguinate e un cappuccio calzato sulla testa, mentre usava un piede di porco per aprire la macchina automatica. I militari sono intervenuti dopo una segnalazione di rumori sospetti nella zona e hanno trovato Sperante nel tentativo di rubare i prodotti.

Piede di porco, mani insanguinate e cappuccio calzato sulla testa. È così che i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno trovato Biagio Sperante, 29enne già noto alle forze dell’ordine. Stava forzando un distributore automatico di contraccettivi, installato all’esterno di una farmacia in via San Rocco. Inutile il tentativo di fuga. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso diversi attrezzi per lo scasso e sulle mani alcune ferite provocate verosimilmente dall’uso del piede di porco. Sperante è finito in manette per tentato furto ed è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Marano. Tenta di forzare distributore di contraccettivi, 29enne arrestato dai Carabinieri Arrestato per tentato furto. Sorpreso dai carabinieri a forzare un’attivitàI carabinieri di Lucca hanno arrestato un uomo di 46 anni, rumeno, nullafacente e con precedenti, sorpreso mentre cercava di forzare un’attività commerciale. Bloccato dai carabinieri lancia la cocaina nel cortile di un condominio: 29enne arrestatoNel pomeriggio del 19 dicembre, i carabinieri hanno arrestato un 29enne nigeriano nella zona tra Via San Leonardo e Via Brescia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Circumvesuviana, tenta di superare i varchi senza biglietto, Di Gregorio: 'Un pazzo furioso'; Marco Marano: Non è stato un azzardo. Tele Club Italia. . Distrutto da incendio il teatro Sannazaro a Napoli; frana a Marano ancora sfollati; a Giugliano auto in sosta selvaggia rimosse con carro attrezzi; Mugnano pronta per fare tifo a Samurai Jay facebook