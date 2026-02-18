tenta di forzare distributore di contraccettivi arrestato dai carabinieri

Il 29enne è stato arrestato dai carabinieri di Marano dopo aver tentato di forzare un distributore di contraccettivi. L’uomo, con un piede di porco in mano e le mani insanguinate, aveva il volto coperto da un cappuccio. I militari sono intervenuti mentre cercava di scassinare la macchina automatica, situata in una zona periferica della città. L’intervento rapido ha evitato che il furto andasse a buon fine. Il giovane ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Piede di porco, mani insanguinate e cappuccio calzato sulla testa. E’ così che i carabinieri della sezione radiomobile di Marano hanno trovato un 29enne. Stava forzando un distributore automatico di contraccettivi, installato all’esterno di una farmacia in via San Rocco. Inutile il tentativo di fuga. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Addosso diversi attrezzi per lo scasso e sulle mani alcune ferite provocate verosimilmente dall’uso del piede di porco. Il giovane è finito in manette per tentato furto ed è ora in camera di sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

