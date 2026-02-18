Tensione sul referendum l’opposizione attacca Nordio | Decreti attuativi già scritti

L’opposizione critica il ministro Nordio, accusandolo di aver già preparato i decreti attuativi del referendum. La loro preoccupazione nasce dal sospetto che il governo abbia avanzato piani senza coinvolgere adeguatamente il Parlamento, alimentando così le tensioni sulla riforma. Nel frattempo, la premier Meloni torna a puntare il dito contro alcuni magistrati, definendoli “parte politicizzata” che ostacola le misure contro l’immigrazione illegale. La polemica si intensifica con entrambe le parti che si scambiano accuse pubbliche.

Mentre la premier Giorgia Meloni è tornata ad attaccare «una parte politicizzata» dei magistrati, che continua a «ostacolare ogni azione volta a contrastare l’immigrazione illegale di massa», aumenta la polemica sul referendum sulla Giustizia del prossimo marzo. Il nuovo fronte riguarda il guardasigilli Carlo Nordio, perché gli uffici del ministero della Giustizia avrebbero già messo mano ai decreti attuativi, che definiscono il modo in cui le misure vengono messe concretamente in pratica, malgrado la riforma sia ancora nel limbo. «Non c’è nulla di pronto e definitivo - ha precisato Nordio, commentando la notizia pubblicata da Il Domani - si sta lavorando a delle bozze preparatorie per non arrivare impreparati, laddove passasse il Sì». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

