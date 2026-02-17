Referendum Nordio ammette | Stiamo già lavorando ai decreti attuativi M5s | Inaccettabile dica cosa ha in mente

Il ministro Nordio ha confermato che il governo sta già preparando i decreti attuativi del referendum, una decisione presa in risposta alla possibilità di un esito favorevole al voto. Questa notizia arriva mentre il Movimento 5 Stelle chiede chiarimenti: vogliono sapere quali misure sono in cantiere. Nordio spiega che al momento non ci sono testi pronti, ma si stanno stilando delle bozze per essere pronti nel caso il risultato sia positivo. Un dettaglio importante è che il lavoro preparatorio riguarda documenti preliminari, senza ancora versioni definitive.

"Non c'è nulla di pronto e definitivo. Si sta lavorando a delle bozze preparatorie per non arrivare impreparati, laddove passasse il Sì". Rispondendo all' Ansa, Carlo Nordio conferma il contenuto di un articolo del quotidiano Domani secondo cui al ministero della Giustizia sono già state preparate le bozze dei decreti attuativi della riforma costituzionale, che prevedono, tra l'altro, un minor numero di membri del futuro Consiglio superiore della magistratura requirente rispetto a quello giudicante. "Su queste bozze è apertissimo e auspicabile il dialogo, se vincesse appunto il Sì, per trovare la maggior convergenza possibile tra magistratura, avvocatura e mondo accademico", afferma il Guardasigilli. Il dibattito sul prossimo referendum riguarda la proposta di modificare le modalità di elezione di una parte del Consiglio superiore della magistratura. I capigruppo del Movimento 5 Stelle criticano duramente la lettera inviata dal ministro Nordio ai presidenti delle Camere.