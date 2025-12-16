Chiesa Santa Maria del Carmelo segno di speranza e rinascita | l’impegno corale di Stato Chiesa e Comunità – FOTO

La Chiesa Santa Maria del Carmelo, simbolo di speranza e rinascita, riapre dopo sette anni di lavori di ricostruzione a Pennisi, Acireale. Un progetto che ha coinvolto Stato, Chiesa e comunità, testimoniando l’impegno collettivo nella rinascita di un luogo di culto e aggregazione, segnando un momento di rinascita e rinvigorimento per l’intera comunità locale.

ACIREALE – Ci sono eventi che per la loro intensità e per la loro drammaticità segnano profondamente la nostra la memoria. Uno di questi è il sisma che, il 26 dicembre 2018, ha scosso la nostra terra; il sisma che per tutti noi è diventato il Terremoto di Santo Stefano La scossa di quella notte di 7 anni fa ha messo in ginocchio un'intera comunità, quella di Pennisi, frazione di Acireale, colpendo al cuore la Chiesa Santa Maria del Carmelo e chiudendo una porta che dietro di sé lasciava solo macerie e ferite.

