Chiesa Santa Maria del Carmelo segno di speranza e rinascita | l’impegno corale di Stato Chiesa e Comunità – FOTO

La Chiesa Santa Maria del Carmelo, simbolo di speranza e rinascita, riapre dopo sette anni di lavori di ricostruzione a Pennisi, Acireale. Un progetto che ha coinvolto Stato, Chiesa e comunità, testimoniando l’impegno collettivo nella rinascita di un luogo di culto e aggregazione, segnando un momento di rinascita e rinvigorimento per l’intera comunità locale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Etna, terremoto di Santo Stefano: dalle macerie alla ricostruzione Dopo sette anni riapre a Pennisi (Acireale) l’edificio simbolo di culto e aggregazione. Raspanti: «Modello per le altre chiese colpite dal sisma del 2018» ACIREALE –  Ci sono eventi che per la loro intensità e per la loro drammaticità segnano profondamente la nostra la memoria. Uno di questi è il sisma che, il  26 dicembre 2018, ha scosso la nostra terra; il sisma che per tutti noi è diventato il  Terremoto di Santo Stefano  La scossa di quella notte di 7 anni fa ha messo in ginocchio un’intera comunità, quella di  Pennisi, frazione di Acireale, colpendo al cuore la  Chiesa Santa Maria del Carmelo  e chiudendo una porta che dietro di sé lasciava solo macerie e ferite. Dayitalianews.com

