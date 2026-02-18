Tempesta in arrivo su Frosinone | allerta arancione per vento e piogge intense nelle prossime ore

Il maltempo colpisce Frosinone a causa di una forte ondata di vento e piogge intense prevista per giovedì 19 febbraio 2026. Il dipartimento di protezione civile ha emesso un’allerta arancione, segnalando rischi di raffiche di vento molto forti e alluvioni lampo in alcune zone. La pioggia incessante e il vento forte stanno già causando disagi e allarmano i cittadini. Le autorità invitano a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari nelle aree più a rischio.

Previsti fino a 20 mm di pioggia, raffiche di burrasca e temperature tra 8 e 13 gradi: massima attenzione per vento forte e possibili criticità idrogeologiche in provincia Nuova ondata di maltempo in arrivo sul Lazio meridionale. Per la giornata di giovedì 19 febbraio 2026 è stato diramato un avviso di allerta gialla per criticità idrogeologica e, contestualmente, una allerta arancione per vento che interesserà anche la provincia di Frosinone. Dal mattino di giovedì e per le successive 18-24 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Allerta arancione in Emilia Romagna: piogge intense, vento forte e neve in arrivo. Rischio frane e piene dei fiumi

Allerta meteo gialla a Roma: piogge intense e vento forte per le prossime ore, il bollettino dell’ArpaLa Protezione civile ha annunciato una nuova allerta meteo gialla per Roma e i dintorni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.