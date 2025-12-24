Allerta arancione in Emilia Romagna | piogge intense vento forte e neve in arrivo Rischio frane e piene dei fiumi

24 dic 2025

La vigilia di Natale si apre con una giornata ad alta criticità meteorologica su gran parte dell’ Emilia-Romagna. La Protezione civile ha diramato per oggi, mercoledì 24 dicembre, un’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico su ampi settori della regione, a causa del persistere di una vasta area depressionaria sul Mediterraneo occidentale che continua a portare instabilità diffusa sull’Italia. In una nota, il Dipartimento della Protezione civile spiega che il sistema perturbato è responsabile di precipitazioni diffuse e persistenti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, oltre a venti forti nord-orientali con raffiche di burrasca sui settori adriatici settentrionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

