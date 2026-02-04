Allerta meteo gialla a Roma | piogge intense e vento forte per le prossime ore il bollettino dell’Arpa

La Protezione civile ha annunciato una nuova allerta meteo gialla per Roma e i dintorni. Piogge intense e venti forti sono previsti nelle prossime ore, con il rischio di allagamenti e disagi in città. La Regione Lazio ha attivato l’allerta nel primo pomeriggio di oggi e la fase di attenzione durerà fino a mercoledì sera. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a evitare spostamenti non necessari.

Martedì 3 febbraio 2026, nel primo pomeriggio, la Regione Lazio ha attivato l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, che interesserà Roma e gran parte del territorio regionale fino alla tarda serata di mercoledì 4 febbraio. L'allerta, decisa dal centro funzionale regionale della Protezione Civile, è scattata in seguito a previsioni di precipitazioni diffuse, con rovesci e temporali che potrebbero colpire soprattutto i settori settentrionali del Lazio, estendendosi in seguito al resto della regione. Le condizioni meteorologiche, secondo gli esperti, rimarranno instabili per almeno le prossime 36 ore, con probabilità di pioggia superiore al 95% in molte aree.

