Antonio Conte si preoccupa per le condizioni di Rrahmani e McTominay dopo le ultime sedute di allenamento. La paura nasce dai lievi infortuni che hanno limitato la loro partecipazione alle sessioni di squadra. In particolare, il tecnico italiano si concentra sulla possibile assenza del centrocampista scozzese nella prossima partita, temendo che il suo recupero possa richiedere più tempo del previsto. La squadra si prepara con attenzione, sperando di avere tutti disponibili per l’impegno imminente.

Conte Mc Tominay il tecni o in trepidante attesa circa il giocatore scozzese. Ansia a mille in casa azzurra Infortunati Napoli, : il punto sull’infermeria dei partenopei. C’è un rientro! L’infermeria del Napoli continua a tenere con il fiato sospeso Antonio Conte in vista del delicato incrocio Champions contro l’ Atalanta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione clinica in casa dei Partenopei è in continua evoluzione dopo le fatiche recenti. La buona notizia arriva senza dubbio da Billy Gilmour: il regista scozzese, subentrato per 15 minuti nell’ultima scita, ha fornito risposte fisiche rassicuranti e si candida per una convocazione certa, se non addirittura per un impiego significativo, nella difficile trasferta di Bergamo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Conte in ansia per Rrahmani e McTominay

