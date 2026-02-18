Teatro Sannazaro | Rubini e D’Alessio | A disposizione per fare il possibile per ricostruirlo presto

Il teatro Sannazaro è stato danneggiato da un incendio questa mattina, causato da un cortocircuito scoppiato nel seminterrato. L’incendio ha provocato danni all'edificio e ha interrotto le rappresentazioni in corso, lasciando senza palco molti artisti e spettatori. Riccardo Rubini e Gennaro D’Alessio, due attori che spesso si esibiscono nel teatro, si sono immediatamente offerti di aiutare a ricostruire la struttura il prima possibile.

Tra proposte per continuare la stagione e trovare fondi, continuano gli appelli del mondo dello spettacolo e della cultura per salvare e ricostruire la storica sala incendiata L'incendio che questa mattina ha colpito il Teatro Sannazaro ha scosso tutti, non solo i napoletani ma il mondo dello spettacolo italiano. Un teatro che brucia è uno sfregio di quelli brutti per qualsiasi città, per una città come Napoli poi è una ferita a cuore aperto. Il teatro Sannazaro non è solo il tempio di Luisa Conte, ma è la casa dello spettacolo e di chi fa cultura. Soprattutto negli ultimi anni è anche set di molte serie tv e film come Il Commissario Ricciardi e I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini.

Paolantoni: «Il Sannazaro era il teatro di tutti noi. Un progetto per ricostruirlo»Francesco Paolantoni denuncia che il teatro Sannazaro è stato danneggiato a causa di un incendio che ha devastato la struttura lo scorso mese.

Teatro Sannazaro, l'appello di attori e scrittori: «Attiviamoci per ricostruirlo. Spettacoli in altre città per raccogliere fondi. Chiediamo adesioni esplicite»Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha seguito dall Liguria l'incendio scoppiato all'alba nel Teatro Sannazaro di Napoli, che ha causato danni significativi alla struttura.

