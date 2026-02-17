Teatro Sannazaro l' appello di attori e scrittori | Attiviamoci per ricostruirlo Spettacoli in altre città per raccogliere fondi Chiediamo adesioni esplicite

Alessandro Giuli, ministro della Cultura, ha seguito dall Liguria l'incendio scoppiato all'alba nel Teatro Sannazaro di Napoli, che ha causato danni significativi alla struttura. Attori e scrittori napoletani lanciano un appello per ricostruire il teatro e organizzano spettacoli in altre città per raccogliere fondi, chiedendo adesioni ufficiali per sostenere l'iniziativa.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, da questa mattina sta seguendo dalla Liguria l'evolversi dell'incendio che all'alba ha colpito il Teatro Sannazaro di Napoli. Il Ministro - informa una nota del MiC- è in costante contatto con il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con il quale si è subito confrontato sulla situazione in corso. È previsto, appena le condizioni dell'emergenza lo permetteranno, anche un confronto con il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Nel primo pomeriggio, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, si recherà a Napoli per un sopralluogo utile al monitoraggio dei danni e alla valutazione degli interventi necessari per tutelare la struttura del Sannazaro La mobilitazione per farlo rinascere Maurizio De Giovanni, presidente del Premio Napoli, così interviene in merito all' incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro: «In rappresentanza della fondazione Premio Napoli, e anche a titolo personale, mi dico disponibile da subito a qualsiasi iniziativa sia utile all'immediato ripristino del teatro. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

